عادت خدمات شركة الاتصالات "أورنج"، للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاعها ساعات عن عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بسبب انقطاع "كابل الفايبر" الخاص بتمرير الاتصالات في مدينة العبور، قبل عودتها بعد ساعات.

وقال مصدر مسؤول بشركة "أورنج"، لـ"الوطن"، إن خدمة اتصالات المحمول، عادت بشكل طبيعي مرة أخرى بعد انقطاعها، مبينًا أن الشركة المصرية للاتصالات، انتهت من إعادة تشغيل الكابل المقطوع ما أدى إلى استعادة الخدمة مرة أخرى.

يُذكر أنَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كان أصدر أمس، تقرير قياس خدمات المحمول على مستوى الجمهورية.