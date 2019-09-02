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وزيرة الثقافة تفتتح منفذ الهيئة العامة للكتاب بآداب بني سويف

وزيرة الثقافة تفتتح منفذ الهيئة العامة للكتاب بآداب بني سويف

حبس شابة قتلت زوجها بعد 25 يوما من زواجهما بالشرقية

حبس شابة قتلت زوجها بعد 25 يوما من زواجهما بالشرقية

"أميك": انخفاض مبيعات سيارات الركوب وارتفاع الشاحنات والحافلات

"أميك": انخفاض مبيعات سيارات الركوب وارتفاع الشاحنات والحافلات

"الزراعة": غرامات مالية على المخالفين لمساحات زراعة الأرز

"الزراعة": غرامات مالية على المخالفين لمساحات زراعة الأرز

محافظ كفر الشيخ يعرض تجربة مصر بالمشروعات الصغيرة علي شباب من 19 دولة

محافظ كفر الشيخ يعرض تجربة مصر بالمشروعات الصغيرة علي شباب من 19 دولة

مصرع أب ونجله في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصرع أب ونجله في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

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الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

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