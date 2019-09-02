شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة تعرض موظف بالتأمينات الاجتماعية للإصابة بطعنات باليد والفخذ وسرقة شنطة تحوي مبلغ قدره مليون ونصف جنيه حصيله أموال التأمينات، على أيدي مجهولان يستقلان دراجه نارية "توك توك" والهروب، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناه وتحديد هويتهما.

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بتعرض موظف بالتأمينات وإصابته بسلاح ابيض باليد والفخذ على أيدي مجهولان وسرقة شنطة بها مبلغ مليون ونصف داخل قرية محلة ابوعلي بجوار سور السكه الحديد بدائرة المركز.

أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة.

وأفادت مصادر أمنية أن التحريات كشفت الموظف صرف المبلغ من مقر التأمينات بمنطقة مبارك، وذهب بها إلى المنزل مخالفا للقانون ولقضي بها أيضا يوم السبت إجازة العام الهجري.

كما جرى استدعاء موظفي التأمينات إذ جرى صرف المبلغ بالمخالفة للقانون للتحقيق معهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.