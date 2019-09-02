استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعددًا من أعضاء مجلس النواب؛ لمناقشة العديد من المشروعات الثقافية بالمحافظة، وتكثيف الانشطة الفنية الفكرية في مختلف قري ومراكز المحافظة.

وأشاد عبد الجابر بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي تنظمها وزارة الثقافة لأهالي وأبناء المحافظة، مؤكدا الدور المحوري لهيئة قصور الثقافة في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، كما وجه الشكر لوزير الثقافة على سرعة الاستجابة في الانتهاء من بعض المشروعات الثقافية المهمة ببوابة الصعيد، وأهدى درع المحافظة، تقديرًا لإسهامات وزارة الثقافة في تنمية وتطوير المجتمع المصري، وبناء الإنسان من خلال الإبداع.