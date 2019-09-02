تقدم عدد من البنوك الحكومية والخاصة برامج تقسيط المشتريات، وترصد "الوطن" تفاصيل ومزايا البرامج لتختار منها ما يناسب احتياجاتك، وذلك على النحو التالي:

بنك الإسكندرية

- خدمة تتيح لك تقسيط معاملاتك الشرائية على بطاقة بنك الإسكندرية الائتمانية، إذ يمكنك تقسيط أي معاملة شرائية بحد أدنى 500 جنيه من أي متجر داخل وخارج مصر.

- التمتع بفترة سماح 20 يوما من تاريخ المعاملة لطلب تقسيط المعاملة.

- سداد أقساط ثابتة حسب فترة التقسيط من 6 حتى 36 شهرا.

- لا يوجد حد أقصى لعدد معاملات الشراء التي يمكن تقسيطها.

بنك قطر الوطني QNB

- بإمكان حاملي البطاقات التقديم على خدمة برنامج التقسيط الذكي مرتين شهريًا.

- يغطّي البرنامج المشتريات المحلية والخارجية إضافة إلى المشتريات الإلكترونية.

- خطط تقسيط مرنة شهرية تصل إلى 3 أو 6 أو 9 أو 12 دفعة.

البنك المصري الخليجي EGBANK

- شراء ما تريد بحد أدنى 500 جنيه للعملية الواحدة.

- حدد مدة السداد الأنسب لك من 3 إلى 60 شهرًا.

البنك العربي الإفريقي الدولي

- يمكن تحويل قيمة المشتريات النقدية لأقساط شهرية متساوية.

- الحد الأدنى لطلب التقسيط 1000 جنيه مصري، والحد الأقصى هو 80% من إجمالي الحد الائتماني للبطاقة.

- يتم تحديد مدة السداد حسب رغبة حامل البطاقة لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبحد أقصى 60 شهرا.

- لا يوجد مصاريف إدارية لتطبيق نظام التقسيط.

- نظام التقسيط متاح على أي عملية شراء من أي تاجر داخل وخارج مصر.

بنك كريدي أجريكول

- يقدم البنك عرضًا حتى نهاية الشهر الحالي يسري على جميع بطاقات ائتمان Visa الخاصة البنك، وهي "كلاسيك، جولد، بلاتينيوم، وإنفينيت".

- يسري العرض على معاملات الشراء داخل أو خارج مصر في المتاجر، ويسري أيضًا على معاملات الإنترنت.

- لا يوجد حد أقصى لعدد المعاملات.

- الحد الأدنى لمعاملة الشراء 5000 جنيه دون حد أقصى سواء معاملة واحدة أو لإجمالي المعاملات.

- مدة التقسيط 3 أو 6 أشهر فقط.

البنك التجاري الدولي cib

- يمكنك تقسيط معاملاتك على جميع بطاقات CIB الائتمانية على أقساط من 6 إلى 36 شهر.

- يمكنك استخدام أي من بطاقات CIB الائتمانية في مشترياتك اليومية، أو السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي بقيمة 500 جنيه حتى الرصيد المتاح بالبطاقة الائتماني.