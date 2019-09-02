أعلنت الصين، تعيين السفير "تشاي جيون" مبعوثا خاصا للحكومة الصينية لقضايا منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانج"، في تصريح اليوم الإثنين، إن السفير جيون كان يتولى منصب نائب وزير الخارجية، وسبق أن عمل سفيرا للصين في كل من ليبيا و فرنسا وموناكو، ويتمتع بخبرات دبلوماسية كبيرة، وانخرط في الأعمال الدبلوماسية في الشرق الأوسط لمدة طويلة .

وأضاف شوانج، أنه بعد توليه منصبه، سيتبنى تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الأطراف، ويشجع بنشاط على استئناف المفاوضات السلمية، ويؤدي دورا إيجابيا وبناء في تسوية المشاكل الساخنة في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.