التحالف العربي: لم نعلم بوجود سجناء بالموقع المستهدف في اليمن

أعلن "التحالف العربي" في اليمن اليوم، أنّه لم يكن على علم بوجود سجناء في موقع تابع للمتمردين الحوثيين استهدف أمس، بغارة أدّت إلى مقتل نحو 100 شخص بحسب "الصليب الأحمر".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية "الرياض": "الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين اليمنيين.

وأوضح: "ذكرت بعض التقارير من خلال اللجنة الدولية للصليب الاحمر أنّها قامت بزيارة الموقع في العديد من المناسبات. لم يتم إبلاغ قيادة القوات المشتركة (للتحالف) حسب الالية المعتمدة مع المنظمات العاملة في الداخل اليمني عن الموقع".

وشدد المالكي، على أن التحالف لم يكن يعلم بوجود المحتجزين، كما شدد على أنّ الموقع المستهدف "هدف عسكري مشروع" يقوم المتمردون فيه بتصنيع وتخزين طائرات من دون طيار وأسلحة دفاع جوي".

وكان التحالف أعلن، أمس، أنّه استهدف "موقعا عسكريا" تابعا للمتمردين اليمنيين في ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، بينما قدّرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، أن أكثر من 100 شخص قتلوا في الغارة، مؤكّدة أن الموقع الذي تم استهدافه كان عبارة "عن مبنى فارغ تابع لكلية ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز".