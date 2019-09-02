قالت الصين، اليوم، إنها مستعدة لمواصلة التعاون العملي مع الحكومة الإيطالية الجديدة لتحقيق نتائج مربحة للجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، في تصريح اليوم تعليقا على تكليف الرئيس الإيطالي، رئيس وزراء البلاد السابق جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة جديدة، إن الصين وإيطاليا تربطهما علاقات صداقة تقليدية وهما شريكتان استراتيجيتان بعضهما لبعض، وإن الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع إيطاليا.

وأضاف شوانج، أنه خلال السنوات القليلة الماضية، نفذ البلدان تعاونا مثمرا في مجالات، من بينها: البناء المشترك للحزام والطريق، الذي قدم إسهامات مثمرة لتنمية اقتصاد كلا البلدين ونال تقديرا شاملا من شعبي البلدين.