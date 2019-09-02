صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في موسوعة الثقافة القانونية، التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي، كتاب بعنوان "الهجرة غير المشروعة" للدكتور نزيه محمد عبد الغني القلاوي.

والكتاب يعد دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، حيث تشكل الهجرات غير المشروعة واحدة من المشكلات الأساسية، التي تثير قلق قطاع كبير من دول العالم في الوقت الراهن خاصة بعد أن أصبحت إحدى القضايا، التي تحظى باهتمام دولي كبير في السنوات الأخيرة، وإلتي تعد ظاهرة عالمية.

لذا قررت الدول مواجهة الهجرة غير المشروعة بالسعي نحو وضع خطط ناجحة لضمان نجاح كل الجهود المبذولة والتي ستبذل مستقبلا لمكافحة هذه الظاهرة حيث عمدت التشريعات إلى وضع نصوص تجريمه فى محاولة للحد منها حيث تنبهت التشريعات لخطورة هذه الظاهرة جرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمختلف صورها وأشكالها.

وتتناول تلك الدراسة القضية من خلال ثلاثة فصول رئيسة تتناول ماهية الهجرة غير المشروعة وآثارها، وظاهرة الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة ، والتعاون الدولى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، ويسبقهما مقدمة حول محطات هذه الظاهرة وتطورها، ويعقبهما خاتمة تلخص محتوى الكتاب.