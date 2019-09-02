أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم، عن إنشاء وحدة شرطة خاصة مزودة بأسلحة شبه آلية ومروحيات لتسيير دوريات في الجزر المتنازع عليها مع الصين في بحر الصين الشرقي والتي تعد مصدر توتر بين طوكيو وبكين.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية، وفقا لإذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية، إنها قدمت طلبا في الميزانية لـ159 شرطيا إضافيا للتصدي "لعمليات إنزال غير قانونية من قبل مجموعات مسلحة".

وأشارت "مونت كارلو"، إلى أنه من المتوقع أن يجري نشر تلك الوحدة قرب "جزر سينكاكو" كما تسميها اليابان، أو "دياويو" كما تسميها الصين، قرابة مطلع العام المقبل، موضحة أن هذه هي المرة الأولى التي تعزز فيها الشرطة اليابانية دورياتها قرب الجزر الصغيرة المتنازع عليها.

جدير بالذكر، أن خفر السواحل الياباني نشر عام 2018، طائرات إضافية لتسيير دوريات في الجزر، ورصد العام الماضي غواصة صينية تعمل بالطاقة النووية، وتشكل هذه الجزر غير المأهولة مصدر خلاف طويل بين طوكيو وبكين المنخرطة أيضا في نزاعات أخرى مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.