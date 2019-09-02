أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارا بالتجديد للمخرج خالد جلال، لرئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، لمدة عام آخر.

من جانبه، وجه المخرج خالد جلال الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد دايم، وزير الثقافة، على ثقتها الكبيرة، وقال إن هذه الثقة تحمل على عاتقه بذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام حتى تصل إلى كافة طبقات المجتمع.

وقد شهد القطاع خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الهامة منها " تكريم 17 رمزا من رموز نصر أكتوبر، إقامة برنامج هل هلالك لمدة 15 يوم خلال شهر رمضان الماضى مجانا للجمهور، مجموعة من الورش الفنية بمكتبة الحضارة الإسلامية ومكتبة القاهرة الكبرى، مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب، تكريم أسماء رموز ثورة 1919 ضمن احتفالات مئوية الثورة، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى الذى يناقش أهم قضايا الوطن" .

إلى جانب أن الجهات التابعة للقطاع حصدت مجموعة من الإنجازات منها "افتتاح مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، إنشاء فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة، إنشاء شعبة المسرح المتجول التى تقدم عروضها فى مختلف محافظات مصر، وأخيرا حصد مركز الهناجر للفنون على 9 جوائز فى المهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ 12".

حصل "خالد جلال" على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلى روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة، عيينه وزير الثقافة فاروق حسني مديرا لمسرح الشباب وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت.

تولى جلال رئاسة مركز الإبداع الفني، ثم رئاسة مسرح الغد، ثم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ثم رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية، ثم رئاسة قطاع شؤون الإنتاج الثقافى منذ عام 2015، وحصل علي جائزة الدولة للإبداع الفني في مجال الإخراج، وأيضا جائزة التفوق في الفنون عام 2010، إلى جانب العديد من الجوائز والتكريمات فى مهرجانات دولية وقومية ومجموعة من أشهر وأعرق الجرائد والمجلات المصرية.