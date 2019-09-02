أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى التوسع في بناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية.

وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي،في بيان صادر عن الاتحاد أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض السيادة اليهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية، تشكل عاملاً محرضاً يُنذر بمزيد من العنف، وتدلل على هوية إجرامية للمحتل.

واعتبر الطراونة، أن تلك التصريحات تقوض فرص السلام، وتشكل خرقا واضحاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بوقف الاستيطان، مناشداً باسم الاتحاد دول العالم أجمع وحكوماته وبرلماناته أن يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية في مناهضة الظلم والاضطهاد ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بروح التضامن العالمي عبر أشكال متعددة من المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل لإجبارها على الإذعان للقانون الدولي وأحكامه.

وأعرب عن وقوف الاتحاد البرلماني العربي ودعمه الكامل لدولة فلسطين، مؤكدا أن تصريحات نتنياهو لن تغير شيئا على أرض الواقع، طالما أن هناك قلبا فلسطينيا ينبض بالحياة، وسواعد تحمل راية المقاومة والتحدي، وعيونا ساهرة مصرة على بقاء فلسطين أرضا عربية مقدسة.