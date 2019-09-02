تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

قبل طرحها رسميا.. معلومات عن هواتف آيفون الجديدة

قبل طرحها رسميا.. معلومات عن هواتف آيفون الجديدة

وفد من"التعليم العالي" يزور معهد بحوث البيولوجيا الجزيئية في أسيوط

وفد من"التعليم العالي" يزور معهد بحوث البيولوجيا الجزيئية في أسيوط

رفع 940 طن قمامة في شربين والجمالية خلال يومين

رفع 940 طن قمامة في شربين والجمالية خلال يومين

ضبط 570 كيلو بانجو و123 متهما في حملات مكبرة بدمياط

ضبط 570 كيلو بانجو و123 متهما في حملات مكبرة بدمياط

مكتبة الإسكندرية تستضيف المنصة الأفريقية لـ"العلوم المفتوحة" 2019

مكتبة الإسكندرية تستضيف المنصة الأفريقية لـ"العلوم المفتوحة" 2019

"الهجرة غير المشروعة".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

"الهجرة غير المشروعة".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

اختيارات الوطن

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

الشيفت بـ 2000 جنيه.. معهد ناصر يعلن حاجته لأطباء وممرضين

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

غرامات جديدة في مترو الأنفاق.. 30 جنيها للمدخنين و100 للبيع دون تصريح

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

"يتيم الأم وسلام ربنا مش بيرميه".. الوجه الآخر لقاتل أمين شرطة الزمالك

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

6 أشهر حبس و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رسائل "واتس آب" المزعجة

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

حملات للرئاسة ومواجهة إرهابيين.. ماذا حدث في تونس صباح اليوم؟

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

أخبار البنوك.. شروط وأوراق الحصول على قرض تمويل السيارات من بنك HSBC

الأكثر قراءة

عاجل