"صحيت من النوم لقيت مراتي بتكلم راجل في التليفون قبل الفجر، وأول ما شافتني قفلت التليفون وقالت لي كنت بكلم أخويا"، بتلك الكلمات بدأ المتهم بذبح زوجته وقتل طفلهما بإلقائه من الطابق الثالث في منزل الأسرة بـ15 مايو اعترافه أمام رجال المباحث عقب القبض عليه.

وأضاف المتهم أنه تأكد من أن زوجته كانت تكذب عليه عندما أخبرته بأنها كانت تتحدث مع شقيقها في التليفون، وعندما شاهد المكالمات الصادرة وجد رقم رجل غريب لا يعرفه فاستشاط غضبا واعتدى عليها بالضرب.

"مراتي رفضت تقولي هي كانت بتكلم مين لما كشفت خيانتها وقفلت عليها أوضة النوم بالمفتاح فكسرت الباب وضربتها بالسكين ولما ابني صحي من النوم رحت راميه من الشباك عشان ارتاح"، بهذه الكلمات واصل المتهم سرد تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الجيران حضروا بعد أن نفذ جريمته وأنه انتظر حتى وصلت الشرطة وسلم نفسه وسلاح الجريمة.

وأفادت التحريات، بأن المتهم على خلاف دائم مع زوجته وأن الجيران أثبتوا في رواياتهم، التي سجلها رجال المباحث أنه لا يمر يوم حتي يُسمع صوت الشجار بينهما بسبب خلافات أسرية متعددة، من بينها مصروف البيت وتأخر الزوجة في العودة إلى المنزل كلما ذهب لشراء احتياجاتها المنزلية وغيرها من الأمور.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، لبيان أسباب وفاتهما رسميا وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية واستدعت النيابة 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي يفيد قيام عاطل بذبح زوجته عقب مشاجرة بينهما فجر اليوم، وألقى طفله 3 سنوات من الطابق الثالث فلفظ أنفاسه الأخيرة وانتقلت قوة أمنية من مباحث 15 مايو، وألقت القبض على المتهم الذي احتجزه الأهالي، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.