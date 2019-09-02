أعلن اللواء خالد قشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح، عن إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي الدولة على مساحة 32585 م2 بمدن العلمين والنجيلة وبراني.

وقال "قشلان" إن اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح وجه بسرعة إزالة التعديات على أراضي الدولة استمرارا للموجة الثالثة عشر بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن مطروح والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة في إطار الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.

ومن جانبه أكد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات بمدن المحافظة، واستعادة سلطة القانون مع التصدي بكل حسم لجميع مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها وفقا للقوانين المحددة المنظمة.