رسائل ثقة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمستثمرين، حيث أكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بتنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، وفى صدارتها تيسير وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعى لحل مشكلاتهم سريعاً، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية، التى من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر أمام العالم.

وطلب «مدبولى»، خلال اجتماع، اليوم، لمناقشة سُبل تحفيز الاستثمار الأجنبى فى مصر، وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتجارة، عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التى تشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم فى كافة قطاعات الاقتصاد، وأمر رئيس الوزراء بضرورة الإسراع فى صرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وفقاً للبرنامج الجديد المتفق عليه، مشدداً على ضرورة تفعيله فوراً.

وترأس «مدبولى» اجتماعاً آخر، اليوم، لبحث مستجدات ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، وجدَّد رئيس الحكومة تأكيده الاستمرار فى وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التى تستهدف الوصول إلى تفاهمات تؤدى لتسوية شاملة ونهائية للملف بين مختلف الوزارات والجهات المعنية مما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وأضاف «مدبولى»: «نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنين، والحكومة جادة فى اقتحامها وحلها»، موضحاً أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم فى حصول كل جهة على كامل مستحقاتها وإدارة أموالها بشكل أفضل.

بروتوكول بين "الكهرباء والمالية" لفض التشابكات قريباً

وقال المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتَى الكهرباء والمالية لفض التشابكات المالية بينهما، وأوضح أن الحكومة مستمرة فى جهودها لحل معضلة التشابكات بين الوزارات والجهات الحكومية.