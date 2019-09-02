اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018-2019.

وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجي بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عاملا أساسيا في تقييم أداء الطلاب.

وتم اختيار 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، 140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تتم بإحدى المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019-2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

الجدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية قد أعدها وعمل على تصحيحها خبراء من المركز القومي للامتحانات.

وسوف يتم الإعلان عن النتيجة غدًا صباحًا على موقع الوزارة.