تامر أمين عن السخرية من فايلر: حالة تشويه متعمدة لمجلس إدارة الأهلي

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك حالة من حالات الاصطياد والهجوم والتشويه المتعمد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وأضاف أمين، خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "اللي بيحصل حاجة جديدة وغريبة ومريبة، خاصةً لما يحصل ممن يدعون أنهم جمهور الأهلي، داخل على 50 سنة بشجع الأهلي وعمري ما شفت حالة زي اللي موجودة اليومين دول".

وتابع، أن جمهور النادي لم يسبق له أن هاجم المدير الفني لفريق كرة القدم مثلما يحدث في الفترة الأخيرة، في أعقاب تعيين السويسري رينيه فايلر، كما أن الهجوم طال مجلس إدارة النادي أيضًا.

وأردف: "جاريدو مكنش عنده سيرة ذاتية، وكان بيدرب بلي في مدارس ومع ذلك جمهور الأهلي استقبله واستوعبه ودعمه لحد ما اكتشفوا إنه أبيض ومشي".

وشدد على ضرورة دعم مجلس إدارة النادي والمدير الفني الجديد لفريق الكرة: "لازم نشجع بس ونفضل ورا فايلر إلى أن يثبت العكس، جوزيه المدرب العبقري كنت تعرفه؟ لكن حقق أمجاد مع الأهلي".