تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته ألف طربة لمخدر الحشيش، وقدرت القيمة المالية لها بـ6 ملايين جنيه.

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية الخطرة في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش من الساحل الشمالي الغربي للبلاد، وإخفائها داخل مخازن سرية بسيارة نقل، وترويجها على نطاق واسع لعملائه بالجيزة، وأمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي وهو عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وسبق اتهامه في 6 قضايا "قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنب والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 1000 طربة لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام مخبأة داخل مخازن سرية عبارة عن تنك إضافي وتجاويف سرية بشاسية السيارة أعدت خصيصا لنقل وتهريب المواد المخدرة، وضبط مبلغ مالي وهاتفي محمول.

بمواجهته أقر بواقعة الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه واستخدامه للسيارة النقل في عملية النقل والترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.