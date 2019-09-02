أشاد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، اليوم، بجهود قوات الأمن في إحباط المخططات الإرهابية، داعيا لمواصلة العمل بنفس العزيمة والشجاعة وبروح وطنية عالية للتصدي بنجاح وبكل استبسال لمحاولات المس بأمن تونس واستقرارها.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن الناصر دعا قوات الأمن إلى العمل على إحباط كل مخططات الإرهاب حتى تواصل تونس طريقها على درب الديمقراطية والحرية وإنجاز الإستحقاقات القادمة في كنف الأمن والطمأنينة.

وفي اتصال مع وزير الداخلية هشام الفراتي، قدم الناصر تعازيه إلى زملاء وعائلة نجيب الله الشارني الذي لقى حتفه اليوم دفاعا عن الوطن خلال العملية الاستباقية التي أسفرت عن القضاء على مجموعة إرهابية بمنطقة حيدرة من ولاية القصرين.

وكانت وحدات الحرس الوطني نصبت كمينا لعناصر إرهابية في منطقة حيدرة، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار مع هذه العناصر أدى إلى مقتل الشارني إلى جانب 3 عناصر إرهابية.