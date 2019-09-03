أعلن خفر السواحل الأمريكية، إنقاذ 5 أفراد من طاقم قارب غرق بالقرب من جزيرة "سانتا كروز"، على بعد 20 ياردة من سواحل ولاية كاليفورنيا، وذلك بعدما اندلعت فيه النيران.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن فرقا من خفر السواحل وقسمي إطفاء الحرائق في مقاطعتي "سانتا باربرا - فينتورا" ساهمت في الاستجابة للحادث الذي وقع في الساعة الثالثة من فجر اليوم حسب التوقيت المحلي للولاية.

وأضافت "سي إن إن"، أن أكثر من 30 شخصًا كانوا على متن القارب الغارق، حيث أفاد أحد المسؤولين بمقاطعة "فينتورا" بأن الحادث تسبب في حدوث خسائر فادحة.