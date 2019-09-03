سفير بريطانيا بلبنان: قلقون إزاء اشتباكات "حزب الله" وإسرائيل

أعرب سفير بريطانيا لدى لبنان كريس رامبلنج، عن قلق بلاده إزاء التطورات التي وقعت على الحدود "اللبنانية-الإسرائيلية"، من اشتباك عسكري بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وجاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، اليوم، للسفير البريطاني في لبنان، حيث استعرض الجانبان تطورات الاعتداء الإسرائيلي على لبنان الذي وقع قبل نحو 10 أيام، والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، والأحداث التي وقعت أمس الأحد، في نطاق الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال السفير البريطاني، إن بلاده تحث الجانبين على ضبط النفس ومحاولة إيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة الراهنة، فيما اعتبر وزير الدفاع اللبناني، أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على لبنان، والذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، جاء بمثابة تغيير لـ"قواعد الاشتباك" من قبل الإسرائيليين، على نحو أدى إلى تفاقم الوضع إلى ما وصل إليه أمس الأحد.

وأشار بو صعب، إلى أن إسرائيل يجب أن تتحمل وحدها مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وتبعاتها، مؤكدا في الوقت نفسه حرص الحكومة اللبنانية على الهدوء والاستقرار وأنها تعمل جاهدة لمنع تفاقم الأزمة.

ونفذ "حزب الله"، أول أمس الأحد، عملية عسكرية أسفرت عن تدمير مدرعة إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية الحدودية، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار قبل نحو 10 أيام، إلى جانب مقتل اثنين من عناصر الحزب في سوريا جراء غارة جوية إسرائيلية، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدات في الجنوب اللبناني، على نحو أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في عدد من المناطق الزراعية في نطاق قرى مدينة بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي البلاد.