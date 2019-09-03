الاعتداء على امرأتين محجبتين في مترو لندن

تعرضت امرأتان محجبتان إلى هجوم يعتقد أنه بدافع عنصري في إحدى محطات مترو الأنفاق غرب العاصمة البريطانية.

وفتحت شرطة النقل في لندن التحقيق في الاعتداء الذي أسفر عن إصابة سيدة تبلغ من العمر60 عاما بنزيف داخلي والاشتباه في كسر في الضلوع، وسيدة أخرى 30 عاما بكدمات في الوجه، بحسب "بي بي سي".

وكان وقع الهجوم بمحطة المترو خلال فترة الذروة المسائية، وقال المحققون إن الضحيتين نقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقال متحدث باسم شرطة النقل إنه تم نشر صور من كاميرات المراقبة لامرأة قد يكون لديها معلومات عن الاعتداء الذي وقع في محطة المترو في منطقة نورث إيلينغ".

ويتعرض الأجانب في لندن من حين لآخر لاعتداءات، ويري البعض أن سبب تلك الإعتداءات بسبب الجدل الدائر حول خروج أوروبا من الاتحاد الأوروبي وتنامي الروح القومية.