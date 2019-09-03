تحل اليوم 3 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال، التي ولدت في هذا اليوم عام 1962، وبدأت الفنانة الشقراء ذات الملامح الهادئة والعيون الزرقاء، رحلتها مع الفن التي اكتسبت من خلالها حب كبير من الجمهور.

مسيرة فنية مشرفة قدمتها فايزة كمال قبل وفاتها، تركت من خلالها إرثا كبيرا وأثرت بها الفن، بأعمال أصبحت بمثابة علامات بارزة سواء في التليفزيون أو السينما.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز أعمال فايزة كمال:

رأفت الهجان

في عامي (1990-1991) ظهرت فايزة كمال في الجزء الأول والثاني من مسلسل "رأفت الهجان"، في دور"يهوديت موردخاي" سكرتيرة الجاسوس المصري "ديفيد"، والذي وقعت في حبه، في واحد من أجمل أدوارها.

الطقم المدهب

وفي العام ذاته 1990، كان لفايزة كمال نصيب من التألق في السينما، من خلال دورها الطريف في فيلم "الطقم المدهب"، والذي أطلقت العنان فيه لموهبتها الكوميدية بمشاركة ليلى طاهر وشريف منير.

المال والبنون

بعد 3 سنوات من تميزها في لاأفت الهجان، كانت الفنانة الراحلة على موعد مع دور مميز جديد، من خلال مسلسل "المال والبنون، عام 1993، والذي جسدت خلاله شخصية "فريال فراويلة" الإبنة المدللة لـ "الحاج سلامة فراويلة"، والتي تتميز بأنها شقية وتقع في حب "يوسف".

عصر الأئمة

في عام 1994، جسدت فايزة كمال الشخصية الأقرب إلى قلبها بحسب أحاديثها التليفزيونية مسبقًا عن ذلك، وهي "السيدة نفيسة" في مسلسل "عصر الأئمة"، وتعتبر الفنانة الوحيدة التي تجسد شخصية السيدة نفسية رضي الله عنها للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية، وشاركت في العمل مع عبد الله غيث ومحمد رياض وإبراهيم يسري.

أولاد الأكابر

وفي عام 2003، تمردت فايزة على عباءة الفتاة الجميلة والثرية بدور الفلاحة "غالية" في مسلسل "أولاد الأكابر" رفقة حسين فهمي ومحمد رياض.