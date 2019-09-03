نفذت الوحدة المحلية لمدينة نويبع حملة نظافة مبكرة بمنطقة الشاليهات.

وأعلن علي الشحات، رئيس مدينة نويبع، خروج حملات يومية لنظافة شوارع المدينة ورشها بعد الانتهاء من أعمال كنس الأتربة الناعمة بواسطة المكنسة الآلية والعمال ومعدات المدينة لتجميلها أمام السائحين والأهالي.

وأضاف أنه تم رفع 30 طن قمامة وكذا رفع وإزالة مخلفات الأشجار من منطقة الشاليهات تنفيذ لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة نويبع للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم أيضا إطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بعدد من أحياء المدينة ورفع كل كميات من القمامة والرتش والمخلفات وكسر.