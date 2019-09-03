قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، إنّ وزارة الزراعة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية الموجودة في مصر، حيث بدأت توسعا أفقيا للمناطق الزراعية الموجود بها مصدر مياه بديل وآليات تساعد على استصلاح الأراضي، إضافة إلى تطوير نوعية التقاوي وتطوير نظم الزراعة وتحديث أساليب الزراعة.

وأوضح القرش خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدي البلد"، أنّ مصر بدأت زراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول، فضلا عن تنظيم مبادرة توضح أنّ القطن المصري خال من الملوثات ويتم التعامل بشكل مثالي عند زراعته وحصاده، وأنّ المنظمات الدولية بدأت الاعتراف بالقطن المصري، ما يساهم بشكل كبير في تعظيم العائد على القطن.

ولفت معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنّه جار العمل على وجود دائرة متكاملة للإنتاج الزراعي، مثل وجود مزارع للأسماك التي تنتج مياه محملة بالمياه العضوية، التي يتم روي الأرض المنزرعة بها، التي تنتج محاصيل يتم تسويقية أو المخلفات الزراعية التي تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني من منتجات الألبان واللحوم.