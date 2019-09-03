توصلت الأجهزة الأمنية، من خلال فحص مقطع فيديو جرى تداوله بإحدى صفحات موقع "فيس بوك"، تضمن اصطفاف الشباب في طابور لشراء المخدرات من أحد الأشخاص، إلى أن الأخير صادر في حقه حكم بالمؤبد في قضية مخدرات.

وتبين أن المقطع المشار إليه مسجل منذ فترة وأمكن تحديد هوية الشخص، الذي يظهر به، وهو مقيم بإحدى قرى مركز شرطة أبوالنمرس في محافظة الجيزة، وهي أيضا المنطقة التي شهدت الواقعة.

باستكمال الفحص، تبين سابقة استهداف القرية المُشار إليها في غضون شهر يوليو الماضي، وضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح أبيض واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.