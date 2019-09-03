قتل 16 مدنيا على الأقل في اعتداء تبنته حركة طالبان هز كابول، مساء أمس، فيما تسعى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام مع المتمردين.

ووقع الانفجار، الذي تلاه إطلاق نار وانفجار في محطة وقود، قرب القرية الخضراء، المجمع الكبير الذي يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إنّ "16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 آخرين بجروح في هجوم الأمسـ الانفجار نجم عن جرافة مفخّخة".

والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية والتي تخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة وتضمّ عدة سفارات بينها السفارتان الأميركية والبريطانية.

وتبنّت حركة طالبان الهجوم، مشيرة على لسان المتحدّث باسمها ذبيح الله مجاهد إلى أنّها تشنّ هجوماً منسّقاً بواسطة انتحاري ومسلّحين، وهو ثالث هجوم واسع النطاق تشنه طالبان خلال أيام.

وشنت الحركة هجوما السبت الماضي في محاولة للاستيلاء على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال البلاد وتلته عملية في مدينة بول-أي-خمري عاصمة ولاية بجلان المجاورة قبل أن يتم طردها منها.

ووقع اعتداء كابول فيما كانت محطة "تولو نيوز" التلفزيونية تذيع مقابلة مع الموفد الأمريكي زلماي خليل زاد، الذي قال إنّ بلاده ستسحب قواتها من 5 قواعد في هذا البلد اذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله.

واعتبر المحلل الباكستاني رحيم الله يوسف زاي، أن لجوء حركة طالبان الى أعمال العنف مع التفاوض مع الأمريكيين حول السلام في البلاد في الوقت نفسه ليس مفاجئا.

وقال لوكالة "فرانس برس": "ممارسة الضغط تشكل جزءا من استراتيجية حركة طالبان إهم مقتنعون بأنه بفضل قوتهم العسكرية والاعتداءات التي يقومون بها، رغم الأمريكيون على التفاوض معهم".

وأضاف "إنه السلاح الذي يملكونه بين أيديهم، وسيواصلون استخدامه إلى أن يحققوا أهدافهم".

وأثار التفجير غضب سكان المنطقة المحيطة بالقرية الخضراء الذين تظاهروا مطالبين برحيل المنظمات الدولية من منطقتهم، وأشعل المتظاهرون النار في إطارات وأغلقوا الطريق الرئيسي بجانب مكان الهجوم