وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية الأمن ومديرية التموين بإقامة معارض ثابتة ومتحركة بجميع أحياء ومراكز المحافظة وبمدينة أسيوط الجديدة.

وقال المحافظ إن المعارض تهدف لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لطلاب المدارس ومحاربة جشع التجار وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا لرفع العبء عن كاهل المواطنين تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

كما شدد المحافظ على المتابعة المستمرة مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومسئولي هيئة الأبنية التعليمية، للانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وتذليل كافة المعوقات وسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن أسيوط والغرفة التجارية وجرى إقامة العديد من المعرض الثابتة والمتحركة لبيع الأدوات المدرسية بمقر الغرفة التجارية تحت عنوان "كلنا واحد" ومعرض ثابت بميدان المجذوب فضلا عن الأماكن المتحركة بواسطة سيارات الشباب التي تجوب القرى والمراكز.

أكد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين والتأكد من الالتزام بالأسعار التي يجري وضعها وعدم تغييرها والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأضاف المحافظ إنه أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتمهيد ورصف الطرق المؤدية للمؤسسات التعليمية ورفع كافة الإشغالات من أمامها ومن الطرق المؤدية لها لضمان وصول التلاميذ لمدارسهم بسهولة ويسر.

ووجه محافظ أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من تنفيذ حركات الندب والنقل للمعلمين قبل بدء العام الدراسي لضمان استقرار العملية التعليمية وانتظامها وتكثيف المتابعة الميدانية والإشراف المستمر على جميع المدارس ومراعاة توزيع الطلاب على الفصول وحل مشاكل ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول ببعض المدارس وتشغيل المدارس الجديدة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بعد تجهيزها بكافة الوسائل التعليمية والمرافق.