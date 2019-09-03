أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تأثر عدد المناطق بمشاكل جودة الخدمات الصوتية، حيث بلغ عدد المناطق المتأثرة لشركة فودافون 31 منطقة، ولشركة اتصالات 64 منطقة، ولشركة أورنح 74 منطقة، ولشركة we عدد (80) منطقة.

وأضاف الجهاز في تقريره الأول حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال يوليو الماضي لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول، وذلك في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.