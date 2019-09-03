قالت شيرين علام مستشار وزيرة التضامن لتطوير الصناعات الحرفية، إنّ برنامج "الأسر المنتجة" قديم وموجود منذ الستينيات في الوزارة، وهو أحد البرامج الرائدة لدعم الحرف وتنمية مهارات الحرفيين، وتسجيل الأسر تحت مظلة التضامن من خلال جمعيات غير هادفة للربح، موضحا أنّ الوصول للأسر المنتجة يتم من خلال تسجيلها في الجمعيات الخيرية.

وأضافت علام خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أنّ الحرف اليدوية كانت في الماضي أشياء تراثية، ومع الوقت بدأت تتحول للموضة والتصميمات العالمية والديكور، ما يجعل هناك تحديا لإنتاج منتجات تواكب تطورات السوق.

وتابعت مستشار وزيرة التضامن أنّ أهم منتجات الأسر المنتجة من الحرف اليدوية، هي الملايات المطرزة والملابس المطرزة والحقائب والحلي والأخشاب، موضحة أنّ البرنامج يستهدف الوصول للدول الطالبة للحرف اليدوية، وبينها أمريكا وكندا وإيطاليا واليابان، وأنّ البرنامج بدأ يغزو بعض هذه الأسواق.