الداخلية العراقية تعتقل 4 عناصر "داعشية" بالموصل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 4 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن قوات أمنية تابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من اعتقال 4 من عناصر (داعش)، أحدهم كان يعمل فيما تُسمى "الحسبة" -أي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- وباقي العناصر كانوا يعملون مقاتلين فيما يُسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة "داعش" على الموصل.

وأضاف المتحدث العراقي، أن هذه العناصر جرى إلقاء القبض عليها في مناطق "باب الجديد" و"رأس الجادة" و"الهرمات" بالموصل.