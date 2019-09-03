تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، افتتاح ديفيله مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الـ20 بإستاد النادي الإسماعيلي، في تمام الساعة الـ7 مساءا، والذي يشمل أوبريت الإنجازات مصرية، التي جرى تشيدها على أرض المحافظة عقب ثورة 30 يونيو وما تبعها من حفر للقناة الجديدة والمشروعات التنموية الشاملة وعرضها عبر شاشات بأرض الاستاد.

كما تشهد مراسم الافتتاح التي تستمر ساعة ونصف تقريبا طابور عرض للفرق المشاركة والبالغ عددها 22 فرقة عربية وأجنبية ومصرية وتقديم رقصة فلكلورية مدتها دقيقة تعكس هوية وتراث كل دولة، وتنتهي الفعاليات بالغنوة الشهيرة للمهرجان "كل الوفود جاية تغنى في مهرجان الإسماعيلية والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية".

ومن جانبه أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على أن أنظار العالم تتجه إلى الإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء، من خلال رسائل السلام الذي سترسلها ما يقرب من 22 دولة مصرية وعربية وأجنبية تشارك في ديفيليه الافتتاح لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته ال20.

وقال المحافظ في تصريحات خاصة لـ "الوطن": "سيظل هذا المهرجان الدولي أيقونة خاصة جدا، لأنه يحافظ على الهوية الدولية والتراث العميق للدول والشعوب رغم العولمة والاستحداثات العالمية، التي لعبت دورا في طمث الهوية، لتبقى الدولة المصرية مصدرة للقيم واحترام العادات والتقاليد، والرباط على كل ما هو قيم ومعتدل، لذا ينجح عام وراء عام هذا المهرجان الفني الفريد من نوعه".

يذكر أن أكثر ما يقرب من 10 فرق أجنبية و 12 فرقة محلية مصرية للفلكلور الشعبي، تشارك في المهرجان من دول اليونان ورومانيا و وفينزويلا وروسيا والمالديف والهند وفلسطين وأندونيسيا وبلغاريا ولبنان داخل 4 مسارح بكل من الغابة، وحديقة الشيخ زايد، ونادي وشاطئ الدنفاه، ونادي الفيروز، إضافة إلى العروض الخارجية بمراكز ومدن فايد والتل الكبير والقنطرة غرب.