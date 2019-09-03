أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن ألمانيا ستكون إلى جانب السودان كشريك موثوق عندما يتعلق الأمر بالسلام والتنمية والأمن الداخلي.

وقالت ميركل، خلال رسالة بعث بها إلى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، بمناسبة توليه مهام منصبه: "شجاعة السودانيين للدفاع عن حقوقهم ورؤيتهم للوصول للديمقراطية كانت محط إعجاب الجميع، وكذلك التصدى للقمع والعنف".

وأضافت ميركل، موجهة حديثها إلى حمدوك "تتحملون الآن مسؤولية وضع الأسس من أجل إحداث تغيير جذرى سياسي في السودان ولقيادة بلادكم إلى مستقبل سلمي وديمقراطي".

كما هنأت المستشارة الألمانية رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي هوتشاروك؛ لتوليه مهام منصبه الجديد، قائلة "أهنئك على انتخابك رئيسا للوزراء"، معربة عن سعادة حكومتها بالاستمرار في الشراكة مع أوكرانيا.