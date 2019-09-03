أظهر تقرير جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة أورنج في سرعة تنزيل وتحميل البيانات.

وتابع الجهاز، أن التقرير يعكس الوضع الحقيقي لخدمات الاتصالات، حيث تم تحديد عدد كبير من المشاكل في المناطق التي تم قياسها بالمقارنة بالتقارير التي صدرت سابقا؛ ويقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد نشر التقرير بإخطار الشركات بتفاصيل المخالفات التي تم رصدها في التقرير ومناطق حدوثه، وتحديد مهلة للشركات لحل المشاكل المشار إليها، وفي حال عدم حلها خلال ثلاثة أشهر وفقا لشروط وأحكام الترخيص الممنوح للشركات يقوم الجهاز بتطبيق لائحة الجزاءات.

وأضاف أن تقرير جودة الخدمة يأتى بعد فترة توقف استمرت أكثر من سنة قام خلالها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية، حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.

وأكد الجهاز، أنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال يوليو الماضي لما يقرب من 23000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 110 مناطق وطرق رئيسية ومحاور وأماكن استراتيجية تشمل 80 منطقة، و30 طريقًا ومحورا ومركزا لتجمعات المواطنين.