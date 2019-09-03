استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، 140 حاجا من أسر الشهداء، قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة، أنه تم إنهاء إجراءات وصول 140 حاجا من أسر شهداء وزارة الداخلية، من خلال مبنى الصالة الموسمية بالمطار فور وصولهم من الأراضي المقدسة، قادمين على رحلة مصر للطيران من مطار جدة.

وجهزت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، استعدادات مكثفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بجميع الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

وبدأت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وسط استعدادات أمنية مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية بالمطار للتيسير على الحجاج وتأمين سفرهم ووصولهم، استقبال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الماضي، على متن رحلات مصر للطيران.

ومن المقرر، أن تختتم مصر للطيران، غدا الأربعاء، جسرها الجوي لموسم الحج لهذا العام، بعودة 300 حاجا من المدنية المنورة من حجاج قرعة العلاقات والبعثات، والذي بوصولهم تكون الشركة الوطنية نقلت أكثر من 70 ألف حاجا هذا الموسم.