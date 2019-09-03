تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للطب البيطري ومديرية الطب البيطري بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية، عددا من القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية بقرى محافظة الفيوم في الفترة من 7 لـ12 سبتمبر الحالي.

وقال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إنّ نشاط القوافل البيطرية يشمل أعمال الفحص التناسلي والسونار والجراحة والباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتحصينات غير السيادية والفحص للأمراض الوبائية والمعدية، فضلا عن الفحص المعملي للعينات الممثلة للمشكلات الحقلي.

وأوضح جاد أنّه سيتم أيضا تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، ومن المقرر عقد دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، موضحا أنّ القرى التي تشملها القوافل والتي تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية، هي: مطرطاري مركز سنورس، أبوشنب مركز ابشواي، منشأة بني عثمان مركز سنورس، العجميين مركز أبشواي، ومنشأة الفيوم مركز الفيوم، فضلا عن قرية أبجيج مركز الفيوم.