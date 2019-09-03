الإسكان: اعتماد "كود حريق" مبسط لقبول التصالح في مخالفات البناء

قالت نفيسة هاشم، وكيل وزارة الإسكان، إنه سيتم اعتماد "كود الحريق" كأحد أولويات التصالح في قانون مخالفات البناء، وهو قانون مؤقت لمدة 6 أشهر فقط، كما قام المركز القومي لبحوث الإسكان، بتحقيق كود حرائق مبسط، يمكن تنفيذه وذلك للتسهيل على المواطنين لتفعيل هذا الكود، مؤكدة أنه سيصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان، قرارا به قريبا لتفعيله.

وأضافت هاشم، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن من ضمن الشروط الأساسية للتصالح في مخالفات البناء، التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، سواء لذاته أو لمن حوله، وكذلك مطابقته للمواصفات الهندسية السليمة، وطلاء واجهات المباني، كما سيتم أيضا تفعيل كود الحريق ـ والذي يعد أحد اشتراطات حماية المنشآت من الحريق ـ وذلك لخلق بدائل عن الكود الأصلي يمكن تعميمها بسهولة وفقا لظروف كل مبنى.