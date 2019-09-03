تنطلق أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، غداً الأربعاء، تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة".

ياتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يعتبرها شريكاً أساسياً له، لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

ويفتتح أعمال الملتقى محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس.

ويهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة.

ويناقش الملتقى، عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.