لأعمال الخير والتبرعات.. أبرز الشهادات الادخارية في 5 بنوك

تقدم مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة إمكانية إصدار شهادات ادخارية تستخدم في الأعمال الخيرية والتبرعات والصدقات، وتستعرض "الوطن" مزايا هذه الشهادات في البنوك على النحو التالي:
شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان
- يجرى تفويض البنك في استخدام العائد الخاص بها في تمويل الأعمال الخيرية كنوع من أنواع الصدقة الجارية.
- الأغراض التي تمولها الشهادة (كفالة اليتيم/ المؤسسات العلاجية/ المعاهد التعليمية/ بنك الطعام/ البرامج الخاصة برعاية المسنين/ المؤسسات التي ترعى الأطفال الأيتام المعاقين...).
- مدة الشهادة: ثلاثية (3 سنوات) وخماسية (5 سنوات) وتسرى اعتبارًا من تاريخ الشراء.
- يجرى احتساب معدل عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية، الشهادات الخماسية ويصرف كل 3 أشهر.
- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.
- المستندات المطلوبة في حالة عميل للبنك (مستند تحقيق شخصية رسمي سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب - نموذج طلب شراء شهادة ادخارية موقع من العميل).
- المستندات المطلوبة في حالة عميل جديد للبنك (مستند تحقيق شخصية رسمي سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب - مستند تحديد محل إقامة فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة تليفون - مستند إثبات جهة العمل بصدر من إدارة الرأس مال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة - نموذج التوقيعات الخاص بالعميل - نموذج طلب شراء شهادة ادخارية موقع من العميل).
شهادة نهر الخير من بنك قطر الوطني QNB
- شهادة متوسطة الأجل تمكنك من المشاركة في الأعمال الخيرية، ويجرى التبرع بالعائد المتغير بصفة شهرية أو ربع سنوية إلى مؤسسة مصر الخير وفي نهاية المدة يتم استرداد أصل مبلغ الشهادة.
- يمكنك التبرع بالعائد شهريًا أو ربع سنويًا.
- يمكنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار في أي وقت.
- لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكنك إصداراها.
- يمكنك توجيه تبرعاتك إلى مؤسسة "مصر الخير" في حساب الزكاة أو الصدقة الجارية حسب اختيارك.
- الحد الأدنى للسن 21 سنة.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه.
شهادة ادخار "الخير" من بنك CIB
- شهادة ادخار ذات عائد ثابت تمكّن العميل من القيام بالتبرعات، ويجرى تحويل العائد إلى المؤسسات الخيرية التي يقوم باختيارها العميل.
- سعر الفائدة 10.5% يصرف العائد شهريًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لفتح الشهادة 1000 جنيه.
- تسترد قيمة أصل الشهادة عند انتهاء مدتها.
- لا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
بنك البركة
- حق الشراء مكفول للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين (مصريين/ عرب/ أجانب).
- يتم احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.
- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من بداية سريانها.
- لابد من فتح حساب جاري أو توفير.
- يتم إضافة عائد الشهادات طبقاً لدورية العائد إلى حساب العميل.
- يمكن إصدار بطاقة الصارف الآلي (بطاقة الخصم) لسحب العوائد.
- يمكن إصدار بطاقة البركة الإسلامية بضمان التحفظ على الشهادات.
- يمكن التمويل في حدود 90% من قيمة الشهادات طبقًا لاحتياجات العميل وطبقًا للصيغ الإسلامية.
بنك مصر
- تستثمر أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية يكون البنك وكيلا مفوضا عن أصحابها في تحديد وجوه الاستثمار ونسبة الربح.
- يمكن للعميل الحصول على قرض حسن بضمان الشهادة.
- يجوز الشراء بأسماء الغير (بالغين أو قصر).
- يصرف العائد من فروع المعاملات الإسلامية أو من الفروع العادية.