لأعمال الخير والتبرعات.. أبرز الشهادات الادخارية في 5 بنوك

تقدم مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة إمكانية إصدار شهادات ادخارية تستخدم في الأعمال الخيرية والتبرعات والصدقات، وتستعرض "الوطن" مزايا هذه الشهادات في البنوك على النحو التالي:

شهادة الصدقة الجارية من بنك التعمير والإسكان

- يجرى تفويض البنك في استخدام العائد الخاص بها في تمويل الأعمال الخيرية كنوع من أنواع الصدقة الجارية.

- الأغراض التي تمولها الشهادة (كفالة اليتيم/ المؤسسات العلاجية/ المعاهد التعليمية/ بنك الطعام/ البرامج الخاصة برعاية المسنين/ المؤسسات التي ترعى الأطفال الأيتام المعاقين...).

- مدة الشهادة: ثلاثية (3 سنوات) وخماسية (5 سنوات) وتسرى اعتبارًا من تاريخ الشراء.

- يجرى احتساب معدل عائد سنوي ثابت للشهادات الثلاثية، الشهادات الخماسية ويصرف كل 3 أشهر.

- يحق لصاحب الشهادة الاقتراض أو الحصول على بطاقات الائتمان بضمانها يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- المستندات المطلوبة في حالة عميل للبنك (مستند تحقيق شخصية رسمي سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب - نموذج طلب شراء شهادة ادخارية موقع من العميل).

- المستندات المطلوبة في حالة عميل جديد للبنك (مستند تحقيق شخصية رسمي سواء بطاقة رقم قومي أو جواز سفر للأجانب - مستند تحديد محل إقامة فاتورة كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة تليفون - مستند إثبات جهة العمل بصدر من إدارة الرأس مال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة - نموذج التوقيعات الخاص بالعميل - نموذج طلب شراء شهادة ادخارية موقع من العميل).

شهادة نهر الخير من بنك قطر الوطني QNB

- شهادة متوسطة الأجل تمكنك من المشاركة في الأعمال الخيرية، ويجرى التبرع بالعائد المتغير بصفة شهرية أو ربع سنوية إلى مؤسسة مصر الخير وفي نهاية المدة يتم استرداد أصل مبلغ الشهادة.

- يمكنك التبرع بالعائد شهريًا أو ربع سنويًا.

- يمكنك استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار في أي وقت.

- لا يوجد حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكنك إصداراها.

- يمكنك توجيه تبرعاتك إلى مؤسسة "مصر الخير" في حساب الزكاة أو الصدقة الجارية حسب اختيارك.

- الحد الأدنى للسن 21 سنة.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة ألف جنيه.

شهادة ادخار "الخير" من بنك CIB

- شهادة ادخار ذات عائد ثابت تمكّن العميل من القيام بالتبرعات، ويجرى تحويل العائد إلى المؤسسات الخيرية التي يقوم باختيارها العميل.

- سعر الفائدة 10.5% يصرف العائد شهريًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لفتح الشهادة 1000 جنيه.

- تسترد قيمة أصل الشهادة عند انتهاء مدتها.

- لا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

بنك البركة

- حق الشراء مكفول للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين (مصريين/ عرب/ أجانب).

- يتم احتساب العائد اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مضي ستة أشهر من بداية سريانها.

- لابد من فتح حساب جاري أو توفير.

- يتم إضافة عائد الشهادات طبقاً لدورية العائد إلى حساب العميل.

- يمكن إصدار بطاقة الصارف الآلي (بطاقة الخصم) لسحب العوائد.

- يمكن إصدار بطاقة البركة الإسلامية بضمان التحفظ على الشهادات.

- يمكن التمويل في حدود 90% من قيمة الشهادات طبقًا لاحتياجات العميل وطبقًا للصيغ الإسلامية.

بنك مصر

- تستثمر أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية يكون البنك وكيلا مفوضا عن أصحابها في تحديد وجوه الاستثمار ونسبة الربح.

- يمكن للعميل الحصول على قرض حسن بضمان الشهادة.

- يجوز الشراء بأسماء الغير (بالغين أو قصر).

- يصرف العائد من فروع المعاملات الإسلامية أو من الفروع العادية.