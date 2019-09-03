قال الدكتور عمر بن الخطاب علي مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم، إن عيادة العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة ببرج العرب القديم، الذي جرى افتتاحها اليوم، تم تجهيزها بالكامل بتبرع من أحد رجال الأعمال.

وأضاف، على هامش الافتتاح، أن العيادة تحتوى على أجهزة تنبيه عضلي عصبي وموجات فوق صوتية وجهازي أشعه تحت الحمراء وجهاز كمادات ساخنة، علاوة على عدد من الأسرة والمستلزمات، بتكلفة تقريبية نحو 60 ألف جنيه.

وتابع أن العيادة تقدم خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان مخصص ومجهز لهم، مضيفًا أن العيادة الجديدة تعمل بها 6 أخصائيين علاج طبيعي علاوة على التمريض والفئات والمعاونة، متوقعا أنها ستخدم ما يزيد عن 45 ألف مواطن بمنطقة برج العرب القديم وجميعها بالمجان.