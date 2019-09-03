استعرضت لجنة البصمة البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم، نتائج التجربة الأولية لحساب البصمة البيئية في كليتي الزراعة والعلوم تمهيداً لتعميم التجربة على جميع كليات ومعاهد الجامعة.

وأوضح الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع، خلال الاجتماع، أن تلك التجربة ضمن مبادرة الجامعة تحت عنوان "جامعتنا خضراء مستدامة".

وأكد أنه يجري وضع خطة تنفيذية مفصلة لتنفيذ المشروع على جميع الكليات والمعاهد من خلال لجان المشاركة المجتمعية المشكلة فى الكليات والمعاهد، بجانب تنظيم ورش عمل مكثفة لنشر الوعي بالبصمة البيئية وأهميتها للتنمية المستدامة.