كشف شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، عن أن خطوط الائتمان المتاحة لتمويل القطاع العقارى ومشروعات البنية التحتية لدى مصرفه تبلغ حالياً 65 مليار جنيه.

وقال «رياض» لـ«الوطن»، إن البنك الأهلى، باعتباره أكبر البنوك الحكومية، والأكبر فى الجهاز المصرفى من حيث الحصة السوقية، يركز على تمويل المشروعات فى جميع المجالات الاقتصادية المختلفة، لا سيما مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية بكل ما تشمله من مقاولات ومطورين وأنشطة مرتبطة ومغذية.

وتابع «رياض» أن مشروعات البنية التحتية تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الدولة، خاصة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام الرئاسة، مما يسهم فى توفير بيئة جيدة للإسكان والأعمال.

وقال إن البنك الأهلى يهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية والتوسعات العقارية التى تستهدفها الدولة فى المدن الجديدة، ومن أهمها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وعمليات إنشاء شبكات الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغير ذلك.

وأشار إلى أن تشييد الطرق والكبارى والأنفاق شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، ولعب القطاع المصرفى دوراً أساسياً فى تمويل ودعم هذه المشروعات، وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

الذى يعد أكبر وأقوى بنوك القطاع المصرفى، حيث يمتلك أكبر محفظة ائتمان للأفراد والشركات بالسوق المصرفية المصرية؛ تبلغ حصتها 30% من السوق، لافتاً إلى أن مصرفه يسعى فى المقام الأول إلى تحقيق معدلات نمو فى نشاطه، إلى جانب دفع نشاط السوق ككل إلى النمو أيضاً، ويفسح المجال أمام البنوك الأخرى، للمشاركة بعمليات التمويل الضخمة التى يمكن للبنك الأهلى أن يتولاها بمفرده لتنشيط السوق ككل.