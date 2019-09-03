قال فلاديمير كولتوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى، إن العلاقات مع مصر تشهد حالياً زخماً كبيراً، حيث زار 212 ألف سائح بيلاروسى مصر خلال هذا العام، يمثلون 30% من إجمالى السياحة البيلاروسية الخارجية، كما حقق التبادل التجارى بين البلدين نسبة زيادة بلغت 36% خلال النصف الأول من 2019 ليصل إلى 74 مليون دولار، لافتاً إلى أن هناك 12 مشروعاً استثمارياً مشتركاً تجرى دراستها فى مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمى.

"كولتوفيتش": 36% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين

وتوقع «كولتوفيتش»، خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والفنى، اليوم، الدخول إلى الأسواق الأفريقية والكوميسا خلال عام 2021 بمنتجات بيلاروسية سيتم إنتاجها فى مصر.

وأشاد بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة منسك، يونيو الماضى، والتى كانت أول زيارة لرئيس مصرى إلى بيلاروسيا.

من جانبه، قال أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، رئيس الجانب المصرى، إن الاجتماعات تستهدف وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بين البلدين، وبلورة كافة المبادرات والاتفاقيات لمشروعات ملموسة تدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك، وتصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والبيلاروسى على حد سواء، مشيراً إلى أن أعمال الدورة الحالية ستناقش سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمى والتعليم والثقافة.

فى سياق موازٍ، أعلن السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالى ما تم تصديره من المنتجات الزراعية التى تشمل الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى الدول العربية والأجنبية خلال الـ8 أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية أغسطس الماضى بلغ 549 مليون دولار.