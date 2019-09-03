تشارك فرق "مصر للطيران" الرياضية بمختلف اللعبات، فى بطولة الجمهورية للشركات، فى دورتها الـ 52، والتى تستضيفها محافظة بورسعيد للعام الثامن على التوالى.

وانطلق حفل الافتتاح، مساء اليوم، بالمدينة الرياضية بوضع كل من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لشعلة البطولة التي تحمل اسم "هضبة الجلالة"، وذلك بالمدينة الرياضية بحضور الدكتور حسنى غندر رئيس الاتحادين العربى والمصرى الرياضى للشركات.

وصرح كابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصر للطيران ببورسعيد بأن مشاركة فرق مصر للطيران فى بطولة الجمهورية للشركات جاء بعد فوزها ببطولة القاهرة للشركات على الفرق المنافسة بجدارة، وحصولها على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة.

وأضاف أنه نظرا لتحفيز وزارة الطيران المدني وقيادة شركة مصر للطيران ودعمها للنشاط الرياضى للعاملين فإنه قد تم إضافة ألعاب جديدة لم تشارك فى البطولات السابقة، ومنها: الجودو ورفع الأثقال، وأن أعضاء الفرق الرياضية عازمين على إحراز الفوز بالمراكز الأولى لرفع اسم مصر للطيران عاليا.