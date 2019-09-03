أعلن مصدر مسؤول في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تخفيضات الهيئة للطلاب والتي تصل إلى نسبة 98%، وتكون مدة الاشتراك 9 أشهر، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للعام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 21 سبتمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن" خطوات استخراج اشتراكات السكة الحديد قبل بدء العام الدراسي الجديد على النحو التالي:

خطوات استخراج الاشتراك

يتوجه الطالب لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد ويصرف له استمارة طلب اشتراك مقابل خمسة جنيهات.

يتم إحضار 2 صورة شخصية للطالب وصورة بطاقة الرقم القومي.

يتم ملء بيانات الاستمارة وتعتمد من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها الطالب بخاتم شعار الجمهورية.

استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط "المميزة والمطورة"، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.

في حال رغب الطالب استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة في شباك التذاكر.

وتختلف الرسوم المقررة فى كل حالة حسب نوع الاشتراك ومحطة الوصول ومدته وأقلهم بالنسبة للرسوم اشتراكات الطلبة

اشتراكات الكيلو متري

(مسافة 2000 كيلومتر، صلاحيته 3 أشهر).

(مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر).

(مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر).

(مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر).

أماكن مكاتب الاشتراكات

54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، منها 33 مكتب بالوجه البحري بمحطات "القاهرة- بنها- طنطا- سيدي جابر- الإسكندرية- الزقازيق- الإسماعيلية- منيا القمح- المنصورة- منوف- كفرالشيخ- كفرصقر- شبرا- شبين الكوم- شبين القناطر- تفهنا الإشراف- كوم حمادة- الخطاطبة- قويسنا"، و21 مكتب بالوجه القبلي بمحطات "الجيزة- الواسطى- بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوى- قنا- الأقصر- أسوان".