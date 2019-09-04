مصطفى الفقي: خطاب الكراهية أصبح شائعا على مستوى العالم

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، إن خطاب الكراهية، أصبح شائعا على مستوى العالم، وهناك أزمة ثقة بين الطبقات الاجتماعية والأعمار المختلفة وخاصة الثروة التكنولوجيا.

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "نحو مواجهة لخطاب الكراهية رؤية لتمكين الأفراد والمؤسسات"، بحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والقس الدكتور أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وحلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، والكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز، أن خطاب الكراهية يأتي لسببين أولهما تحول الخلاف إلى اختلاف، والثاني جهل كل طرف بالطرف الآخر.

وأكد الفقي ضرورة وجود خطاب جديد يسود بين المواطنين، ويقوده الفن لأنه أحد مقومات مواجهة الإرهاب.