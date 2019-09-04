كشف جورج مالبرونو أحد مؤلفي كتاب "أوراق قطر" عن دعم قطر للجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي بأوروبا، موضحا أن هناك بعض البنوك الفرنسية لا تقبل بعض الأموال القادمة من قطر وأن ذلك تسبب في إيقاف تمويل بناء مسجد في فرنسا.

وقال مالبرونو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنهم نشروا في الكتاب بعض الوثائق التي حصلوا عليها من المنظمات القطرية والتي تتناول شبكة تقدم المساعدات إلى 140 منظمة ومركزا إسلاميا ومسجدا في أوروبا ووصل إليها 170 مليون يورو وأن هذا التمويل يذهب إلى جماعات إسلامية والإخوان.

وأوضح مالبرونو أن هذه الجماعات موجودة في فرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أن أكثر ما لفت نظرهم هو المساعدات التي تقدم والتي تعطيها قطر وتتحكم فيها وفي سيرها.

وأشار إلى أن ما بدا لهم واضحًا بعد يونيو 2017 وبعد مقاطعة الرباعي العربي لقطر أن قطر خضعت لضغوط وأن الجانب القطري كان لديه رغبة في تقليل المساعدات لكل هذه المنظمات.