بنجلادش توقف خدمات الإنترنت جزئيا بمناطق لاجئي الروهينجا

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في بنجلادش، يوم الثلاثاء، إنها أمرت شركات الهواتف المحمولة بأن توقف جزئيا خدمات البيانات فائقة السرعة للمناطق التي يعيش فيها لاجئو الروهينجا في مخيمات مترامية الأطراف، مشيرة إلى مخاوف أمنية عقب وقوع أعمال عنف في المنطقة في الآونة الأخيرة.

وجاءت هذه الخطوة عقب زيادة الجرائم العنيفة في منطقة "كوكس بازار" الجنوبية، حيث يعيش أكثر من مليون من اللاجئين الروهينغجا في مخيمات، وفقا لـ"رويترز".

وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم الاتصالات في بنجلادش ذاكر حسين خان: "طلبنا من الشركات وقف خدمات الجيلين الثالث والرابع من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، في المخيمات في كوكس بازار"، مضيفا أن هذا القرار تم اتخاذه لأسباب أمنية.

وقال: "طُلب من الشركات إبلاغنا بحلول التاسع من سبتمبر بالإجراءات التي اتخذتها، لسحب شرائح الهواتف المحمولة التي يستخدمها الروهينجا وما ستفعله لوقف بيع تلك الشرائح لهم"، بحسب "سبوتنيك".

وكانت طلبت السلطات من الشركات، يوم الأحد، منع خدمات الهواتف المحمولة والتوقف عن بيع شرائح هذه الهواتف للروهينجا، وكان أكثر من 730 ألفا من الروهينجا قد فروا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلادش بعد حملة قادها الجيش في أغسطس عام 2017 قالت الأمم المتحدة، إنها نفذت "بنية الإبادة الجماعية"، وتنفي ميانمار كل الادعاءات تقريبا.