كهربا يتصدر قائمة تريندات جوجل بعد مداخلته مع برنامج "اللعيب"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

وتصدر لاعب نادي أفيس البرتغالي والزمالك السابق قائمة تريندات جوجل بعد مداخلة أجراها مع برنامج اللعيب عبر فضائية "mbc مصر".

كهربا

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" أن تواجده ضمن صفوف فريق ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، تُعد فترة انتقالية من أجل تحديد مصيره في شهر يناير المقبل.

وقال كهربا في مداخلة لبرنامج "اللعيب" على شاشة إم بي سي مصر: "محدش عارف الخير فين، أنا بتمرن كويس جدًا، أنا بلعب في نادي كويس ومحترم لكن مش من أندية القمة، والخسارة في العديد من المباريات واردة، والفترة دي بالنسبالي فترة انتقالية، ولسة هنشوف الشهور الجاية مصيري فين".

كهربا: "الدوري البرتغالي فترة انتقالية.. وسأحدد مصيري في يناير"

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" المنتقل حديثًا لفريق ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ان نادي الزمالك استفاد من فترة وجوده داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال "كهربا" في مداخلة لبرنامج "اللعيب" عبر شاشة إم بي سي مصر: "أنا عقدي إنتهى يوم 30-6، ومكانش ينفع ألعب، كان لازم يتم تجديد عقدي، والجمهور كله يشهد كنت بأخد وعود ومفيش حاجة بتحصل، وعمري ما كنت ببص في رزق حد لأن ربنا بيبعت الأرزاق للناس ولا عمري قولت عاوز أخد زي لاعب في الفريق وعمري ما اتكلمت على لاعيب، وكل اللاعيبة كانت بتحبني، وده اللى كان بيسببلهم غيرة وكل يوم يطلعوا يقولوا كهربا موقوف".

كهربا: "الزمالك استفاد بـ 84 مليون جنيه من ورايا"

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" المحترف ضمن صفوف فريق ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، عن أسباب الأزمة التي نشبت مع الزمالك نادية السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب أزمة تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال كهربا في مداخلة مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر شاشة إم بي سي مصر في برنامج "اللعيب": "عقدي كان 2 مليون و300 ألف، أخدت منهم مليون و100 ألف والباقي لم أحصل عليه وعارف أنني لن أحصل عليه، وعمري ما هشتكي الزمالك في موضوع الفلوس، مشكلتي مش مع جمهور الزمالك، مشكلتي مع شخصين عارفين نفسهم هما اللى كانوا بيأذوني، وأسال اللاعيبة ورغم كل ده كنتب بحارب في المباريات عشان جمهور الزمالك يرجع فرحان".

كهربا: "حاربت من أجل جمهور الزمالك.. ولن أشكو النادي بسبب باقي مستحقاتي"

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عن فترة احترافه الحالية، بعد ترك نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "كهربا" في مداخلة لبرنامج "اللعيب": "ربنا كتبلي أن انتقل إلى البرتغال في الخطوة الحالية، والواحد بيسعى من صغره ونفسه يلعب في أوروبا، وإن شاء الله هنشوف السنة الجاية هكون فين".

"كهربا" يكشف أسباب تفضيله أفيس البرتغالي على عروض تركيا

دافع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس عن نفسه بعد دخوله في مشادة كلامية مع جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال كهربا ردا على مساندة جماهير الأهلي له عبر قناة mbcمصر:"جمهور الأهلي على رأسي وبحبهم، لم ألعب معهم ولا سجلت أهداف معهم، ولكن بشكرهم على الدعم، وأنهم واقفين في ضهري والخير جاي".

كهربا:"جمهور الأهلي عضلاتي.. والخير جاي"

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" جناح فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عن فترة احترافه الحالية، بعد ترك نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال "كهربا" في مداخلة لبرنامج "اللعيب": "ربنا كتبلي أن انتقل إلى البرتغال في الخطوة الحالية، والواحد بيسعى من صغره ونفسه يلعب في أوروبا، وإن شاء الله هنشوف السنة الجاية هكون فين".

"كهربا" يكشف أسباب تفضيله أفيس البرتغالي على عروض تركيا

تصدر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب ديبورتيفو ألافيس البرتغالي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أزمته الأخيرة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك".

وكان محمود كهربا، قد دخل في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر كهربا صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وهو يحتسي كوبًا من القهوة وكتب عليها قائلًا:"ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

بسبب حرب كلامية وإساءات مع جماهير الزمالك.. كهربا يتصدر تويتر

واجه محمود كهربا، لاعب ديبورتيفو ألافيس البرتغالي، مؤخرا، أزمة مع مشجع زملكاوي على موقع "فيس بوك"، إذ دخل في صدام مع بعض المشجعين من خلال التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى نشر كهربا صورة له من مدينة جيماريش البرتغالية، وهو يحتسي كوبًا من القهوة وكتب عليها قائلًا: "ابتسم دائمًا"، لتنهال عليه التعليقات ما بين مؤيد ومعارض من جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

من رئيس النادي للجماهير.. تطور أزمات كهربا في الزمالك

كهربا اعتاد الدخول في صدامات خلال الفترة الأخيرة، وتطور الأمر من خلافات مع إدارة ناديه السابق، إلى أن وصلت لصدام الجماهير.