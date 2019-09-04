لقى عدد من الأشخاص مصرعهم في حادث حافلة شمال روتوروا في الجزيرة الشمالية بالقرب من روتوروا بنيوزيلندا.

وكانت أبلغت الشرطة بوقوع الحادث بعد أن انقلبت حافلة تقل أكثر من 20 شخصًا في الطريق الدولية السريع الذي يشهد أحوال جوية سيئة اليوم الأربعاء.

وتم إرسال خدمات الطوارئ، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث لمساعدة المصابين بالحادث ونقلهم إلى المستشفيات في وايكاتو وروتوروا، وفقا لموقع "newdaily".

وقال متحدث باسم سانت جون إنه تم إرسال خمس طائرات هليكوبتر وخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأكدت الشرطة إنه كانت هناك وفيات لكنها لم تتمكن بعد من تأكيد عددها.

وقال القديس يوحنا إنه تم نقل 21 شخصًا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة ، بما في ذلك شخص واحد في حالة خطيرة تم نقله جواً إلى مستشفى وايكاتو، وتم إبلاغ سائقي السيارات بتجنب منطقة الحادث، وفقا لـ"newsnow".

وتم تمشيط المنطقة من فريق الصليب الأحمر لرعاية ودعم الكوارث، حيث قام المتطوعون بدعم المتضررين من الحادث.